Davide | Ancelotti è un nome pesantissimo se fai l’allenatore Per imparare a nuotare bisogna tuffarsi in mare

Davide Ancelotti, allenatore del Botafogo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. A firma Andrea Schianchi. «Ora, però, cammino da solo. Sono il primo allenatore, non più il secondo. La responsabilità è aumentata, e la sento tutta. Guidare il Botafogo non è mica uno scherzo». Finora – ricorda la Gazzetta – tre partite, due vittorie, un pari e zero gol subiti. Oggi la sfida col Corinthians. «Ho voluto la bicicletta e adesso pedalo. I dirigenti del Botafogo, i collaboratori, i giocatori e il pubblico mi stanno aiutando molto.

