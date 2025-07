David Juve | come è andato il primo allenamento di Iceman in bianconero Dalle risposte a Tudor alla data del debutto e quell’incrocio del destino con Vlahovic…

David Juve: come è andato il primo allenamento dell’attaccante canadese in bianconero. Tutti i dettagli sul primo giorno di Iceman. È ufficialmente iniziata l’era di Jonathan David alla Juve. Dopo le formalità di visite e firme, David ha vissuto ieri il suo primo, intenso giorno di lavoro alla Continassa, prendendo finalmente confidenza con il campo, i nuovi compagni e le richieste del suo nuovo allenatore, Igor Tudor. Un debutto che segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’attacco della Vecchia Signora. Il primo giorno alla Continassa. La giornata del nuovo bomber bianconero è iniziata con le presentazioni di rito nello spogliatoio, dove ha riabbracciato l’amico ed ex compagno ai tempi del Lille, Timothy Weah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve: come è andato il primo allenamento di Iceman in bianconero. Dalle risposte a Tudor, alla data del debutto e quell’incrocio del destino con Vlahovic…

Juve, primo giorno di allenamenti per David: anche il canadese si unisce al gruppo Come previsto, Jonathan David è arrivato oggi alla Continassa per cominciare a lavorare subito insieme al resto della squadra. Primo allenamento dunque per il nu Vai su Facebook

Juve: primo allenamento per David alla Continassa; Juve, ufficiale David: comunicato e cifre. Che onore. Farò il possibile per vincere titoli; Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato.

Come è andato il primo giorno alla Juventus di Jonathan David - Dopo aver già visitato lo Juventus Stadium, la clinica e l’hotel in fase di firma, ieri David ha finalmente preso contatto con le strutture del centro sportivo: palestra, campi, piscine e area recuper ... ilbianconero.com scrive

David, chiamatelo centravanti: l'uomo di ghiaccio si prende la Juve. Vlahovic a guardare e a postare - Prima volta in campo per la punta canadese, tra i sorrisi dei compagni e le indicazioni tattiche dello staff. Lo riporta tuttosport.com