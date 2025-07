Darderi vince l' Atp di Umago | battuto Taberner in due set 6-3 6-3 diventa l' italiano più titolato nel 2025

Luciano Darderi trionfa anche l'Atp 250 di Umago in Croazia, il secondo torneo di fila dopo Bastad e il terzo nel 2025. Battuto in due set lo spagnolo Taberner (6-3, 6-3), nonostante la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Darderi vince l'Atp di Umago: battuto Taberner in due set (6-3, 6-3), diventa l'italiano più titolato nel 2025

ATP Umago, Darderi ancora in finale dopo Bastad: battuto Ugo Carabelli - Nel torneo in Croazia, Luciano Darderi supera in due set Ugo Carabelli e si aggiudica la finale e il possibile secondo trofeo di fila Periodo d’oro per Luciano Darderi che dopo aver vinto il torneo di Bastad battendo Jesper De Jong, l’azzurro ha conquistato l’accesso ad un’altra finale, quella di Umago, in virtù del successo contro Camilo Ugo Carabelli col punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo un’ora e 45 minuti.

