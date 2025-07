(Adnkronos) – Luciano Darderi torna in campo per la finale dell’Atp 250 di Umago. Oggi, sabato 26 luglio, l’azzurro affronta lo spagnolo Carlos Taberner (numero 111 del ranking Atp) per conquistare il secondo titolo consecutivo (dopo il successo della settima scorsa a Bastad). In caso di vittoria, Darderi sarebbe al terzo titolo conquistato nel suo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Darderi-Taberner oggi a Umago: orario e dove vedere la finale