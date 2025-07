Darderi-Taberner | gli highlights della finale di Umago

L'azzurro vince l'Atp 250 di Umago, battendo in finale Carlos Taberner in due set con un doppio 6-3. Secondo titolo in una settimana per Darderi, che pochi giorni fa aveva conquistato anche l'Atp 250 di BĂĄstad. Guarda gli highlights della finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darderi-Taberner: gli highlights della finale di Umago

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo.

LIVE Darderi-Nakashima 7-5, 6-7, 6-2 ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino lotta e accede ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Darderi si conferma giocatore di testa e grande solidità .

Atp Amburgo e Ginevra: Cobolli, Darderi e Arnaldi volano ai quarti di finale - Dopo Flavio Cobolli (che ha avuto la meglio sullo spagnolo Davidovich Fokina), anche Luciano Darderi approda ai quarti di finale nel "Bitpanda Hamburg Open" (Atp 500 - montepremi 2.

Cin cin Darderi! Domina Taberner a Umago e conquista il terzo titolo del 2025 - Da lunedì sarà il 35° del ranking Atp e il 4° in Italia ... Lo riporta gazzetta.it

ATP Umago: Darderi bis! Supera Taberner (e la pioggia) e si regala il secondo titolo ATP consecutivo - ATP | Nella finale del Croatia Open, sotto una pioggia battente, Luciano Darderi si impone in due set sullo spagnolo Taberner. Si legge su ubitennis.com