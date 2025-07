Insigne, l’agente a Stile TV: “A breve si deciderà il suo futuro, valutiamo l’Europa e quindi l’Italia”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Insigne ed intermediario nella trattativa Osimhen-Napoli “Insigne di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in serie A. Valutiamo tutta l’Europa, ma ci sono interessamenti anche da club di serie A. Il ragazzo sta molto bene, arriva allenato, ha l’esperienza giusta, ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull’età. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - D’Amico e De Rosa a Stile TV su Insigne e Volpe del Catanzaro che oggi giocherà contro il Napoli