dalle stelle michelin alle vigne della valcamonica la parabola di bombana

Che cosa hanno in comune un vignaiolo della Valcamonica e uno chef dei più celebrati di Hong Kong? Apparentemente poco, in realtà molto se lo chef, Umberto Bombana, tre stelle Michelin nel suo Otto ½ nell'ex colonia britannica, è di Clusone, nella vicina Val Seriana. Pochi anni fa Bombana, assieme al fratello Claudio, ha deciso di investire nella viticoltura di quella zona della Lombardia ed è entrato in società con il vignaiolo Enrico Togni, titolare dell'azienda Togni Rebaioli di Darfo Boario Terme. I tre personaggi sono apparentemente molto di stanti. Enrico nel 2003 ha abbandonato gli studi in Giurisprudenza per diventare agricoltore e incomincia da nemmeno tre ettari di vigne condotte in regime biodinamico da cui trae vini personalissimi e fuori dal recinto delle denominazioni, per lo più da uve Erbanno e Nebbiolo.

