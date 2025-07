Dalla Villa Reale a Cortina La staffetta per l’inclusione

Il cuore dello sport inclusivo ha cominciato a battere da Monza. È partita ieri dalla Villa Reale la nuova tappa di “ Dash to Cortina ”, il format ideato da Mym – agenzia specializzata in eventi con una vocazione sociale – che unisce imprese, atleti e istituzioni in un viaggio tra sport e solidarietà. Il progetto, ispirato al movimento internazionale “Dash to” e legato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, è molto più di un evento sportivo: è una staffetta simbolica che racconta l’inclusione attraverso le emozioni dell’attività fisica. Dopo una prima “puntata” invernale che ha coinvolto gli ambassador aziendali tra sci e trekking sulla neve, la versione estiva del Dash è partita ieri dal capoluogo brianzolo e in cinque giorni toccherà Bormio, Santa Caterina Valfurva, Ponte di Legno, Madonna di Campiglio, Corvara, fino a concludersi il 29 luglio a Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Villa Reale a Cortina. La staffetta per l’inclusione

In questa notizia si parla di: cortina - villa - reale - staffetta

Dalla Villa Reale a Cortina. La staffetta per l’inclusione.

Dalla Villa Reale a Cortina. La staffetta per l’inclusione - È partita ieri dalla Villa Reale la nuova tappa di “ Dash to Cortina ”, il format ideato da Mym – agenzia specializzata in eventi con u ... Segnala ilgiorno.it

Da Cortina a Parigi, la staffetta che va oltre i confini della ... - Al via il 9 settembre la quarta edizione di “Obiettivo Tricolore” iniziativa paralimpica ideata da Alex Zanardi. Secondo vita.it