D’Alessio annuncia Gigi Palasport 2026 | le date

ROMA – Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette straordinarie serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D'Alessio è pronto a tornare dal vivo con "Gigi Palasport 2026": un nuovo tour che partirĂ il 18 marzo dal Palasport di Roma e toccherĂ i principali palazzetti di tutta Italia. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per maggiori info: www.friendsandpartners.it. Un nuovo travolgente capitolo da scrivere del suo percorso live all'insegna della grande musica e delle emozioni per ripercorrere insieme oltre trent'anni di carriera, dai grandi successi fino all'ultimo singolo, giĂ amatissimo "Un selfie con la vita", uscito lo scorso 18 luglio e candidato a diventare un nuovo inno per il pubblico che da sempre lo segue con affetto.

