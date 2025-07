Dal liceo classico alla laurea in Ingegneria a 20 anni con 110 e lode | Alla base della matematica e del greco c’è il ragionamento

Laura Azzinnaro e Camilla Spezza hanno entrambe raggiunto il traguardo della laurea all’età di vent’anni, distinguendosi per risultati accademici eccellenti. A unirle, oltre all’età, è il comune punto di partenza: il liceo classico. Le loro esperienze mettono in evidenza in che modo lo studio del latino e del greco possa trovare applicazione anche in ambiti apparentemente distanti tra loro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il liceo classico come patrimonio da tutelare, parla Daniele, il 17enne re della traduzione: “Il greco più creativo, il latino più rigoroso, ma si traduce più facilmente” - Il liceo classico resta al centro di un acceso confronto tra esperti, docenti e istituzioni. Da un lato, viene riconosciuto come percorso in grado di sviluppare pensiero critico e flessibilità mentale; dall’altro, non mancano le critiche sulla sua presunta distanza dalle esigenze della società contemporanea.

suoi compagni di classe hanno festeggiato la promozione in quinta liceo. Lui, invece, il diploma. Gabriele Corsello, 17 anni, ha tagliato il traguardo della maturità classica con 100 e lode e un anno in anticipo. Come lui, solo altri 2 studenti in tutta la provincia di Vai su Facebook

