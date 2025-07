Dal 31 luglio al cinema la commedia romantica La Dégustation di Ivan Calbérac

DISTRIBUISCE 102 DISTRIBUTION CON UNICORN  UscirĂ in sala giovedì 31 luglio  la commedia romantica  La DĂ©gustation di  Ivan CalbĂ©rac ( N’Avoue Jamais, Venezia chiama ) con  Isabelle CarrĂ©Â ( L’Ussaro sul tetto, La donna proibita, Ricordo di belle cose ), Bernand Campan ( Il MenĂą della felicitĂ , Maybe more, Les Reveurs ), e  Mounir Amamra ( Tetes Brulees, Il Mondo è tuo ). Il film, distribuito da  102 Distribution  con  Unicorn è l’adattamento dell’omonima pièce teatrale di Ivan CalbĂ©rac, realizzata al Théâtre de la Renaissance nel 2019. Jaques è un burbero divorziato che gestisce una piccola enoteca sull’orlo del fallimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

