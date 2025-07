Dai andiamo a casa mia Badante uccisa e trovata in avanzato stato di decomposizione | arrestato il vicino deejay

C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Raisa Kiseleva, badante russa di 75 anni, il cui cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto il 12 luglio scorso sul greto del torrente Longano, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. La polizia ha arrestato. 🔗 Leggi su Today.it

Anziana strangolata dal figlio 15enne della badante, la donna madre chiama 112: “È stato mio figlio” - Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione, oggi pomeriggio in via Verro, nella periferia Sud di Milano.

Anziano in stato di abbandono al Piano, badante ritrovato seminudo dopo la fuga dall’ospedale - ANCONA - Vivevano in un appartamento in condizioni igienico-sanitarie precare ed in stato di abbandono.

