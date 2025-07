Dacia Duster alza la qualità a prezzi comodi

Il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo. L’identikit di Dacia Duster è già tracciato. E il successo di questa vettura, iconica per il marchio del gruppo Renault, si consolida ogni giorno sulle strade. Dal debutto del 2010 ad oggi ha venduto 2,2 milioni di unità e 320mila in Italia. Prodotta nello stabilimento di Pisesti, in Romania, a un ritmo che arriva a 1000 veicoli al giorno, Dacia Duster è stata il Suv più venduto ai privati di tutta Europa nel 2024. Segmento B, quello più richiesto dal pubblico, 4,34 metri di lunghezza, l’icona Dacia mette sul mercato la terza generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dacia Duster alza la qualità a prezzi comodi

