Lettere da tutto il mondo a Papa Leone 14esimo. Sono numerosi i fedeli che scrivono al Santo Padre dai luoghi più disparati della Terra, e così la corrispondenza in arrivo dall'estero, indirizzata al Vaticano, transita attraverso il Centro di smistamento di Peschiera, che rappresenta uno dei principali hub di Poste italiane e ricomprende anche un settore (Csi), di 5mila metri quadrati, per la lavorazione della corrispondenza internazionale. Cartoline, lettere, biglietti di auguri. Ma anche semplici fogli scritti a mano. È un flusso quotidiano e ininterrotto quello diretto al neo Papa, punto di riferimento per il mondo cattolico.

© Ilgiorno.it - Da Peschiera al Vaticano “Caro Papa ti scrivo”. Lettere da tutto il mondo: "smistate nel nostro hub"