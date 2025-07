Da McIntosh a Ledecky da Martens a Popovici | a Singapore il Mondiale delle stelle

Al via le gare in corsia (dalle 4 di sabato notte, dirette su Rai 2 e Sky Sport). Ecco i 10 big stranieri. Torna il russo Kolesnikov e la dorsista australiana McKeown cerca conferme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da McIntosh a Ledecky, da Martens a Popovici: a Singapore il Mondiale delle stelle

In questa notizia si parla di: mcintosh - ledecky - martens - popovici

Nuoto, Mondiali 2025: chi saranno le stelle della manifestazione. McIntosh e Ledecky le indiziate, ma non le uniche - Il conto alla rovescia sta per terminare e i Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore saranno occasione per dare spettacolo.

Da McIntosh a Ledecky, da Martens a Popovici: a Singapore il Mondiale delle stelle.

Popovici e McIntosh, 17 e 15 anni: dopo Pilato, è un Mondiale per ... - la quindicenne canadese Summer McIntosh ha vinto i 200 metri farfalla col tempo di 2'05''20, ... Riporta repubblica.it

Summer McIntosh ends Katie Ledecky’s 800m ... - NBC10 Philadelphia - meter freestyle is over after Canadian teenager Summer McIntosh finished almost 6 seconds ahead of her in a sectional meet on Thursday. Scrive nbcphiladelphia.com