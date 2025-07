Da Livorno a Capo Nord in scooter pensando alla Palestina | il viaggio dell' agente di polizia Luca Filippi per festeggiare la pensione

Un viaggio lungo migliaia di chilometri, che da Livorno, a bordo del suo scooter Beverly 300, lo condurrà fino a Capo Nord, in Norvegia. Questa l'avventura di cui sarà protagonista Luca Filippi, agente di polizia della questura di Livorno ed ex segretario del Silp Cgil, che dal primo agosto, dopo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

