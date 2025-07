Da Jennifer Lopez a Ozzy Osbourne quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Buon compleanno, J. Lo! Il 24 luglio l’iconica Jennifer Lopez ha celebrato il suo compleanno, nel bel mezzo dell’"Up All Night 2025", la tournée che l'ha portata sui palchi più prestigiosi d'Europa, incluso quello del Lucca Summer Festival. Gli appassionati di heavy metal hanno dovuto dire addio ad un’icona del genere: il leggendario Ozzy Osbourne ( FOTO ), voce inconfondibile dei Black Sabbath, si è spento in seguito a gravi problemi di salute, che lo avevano costretto ad abbandonare le scene. La notizia della scomparsa del "Principe delle Tenebre” è stata diffusa il 22 luglio dalla famiglia con un comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Da Jennifer Lopez a Ozzy Osbourne, quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Per due ore i medici hanno tentato tutto il possibile per salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. Ozzy Osbourne si è spento nella sua tenuta di Welders House, circondato dalla famiglia. L’elisoccorso è atterrato alle 10:30, dopo un volo urgente partito a 4 Vai su Facebook

