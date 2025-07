Da chi sta per godersi un’estate fuori dal comune a chi deve porre fine a delle relazioni tossiche L’oroscopo della settimana

D a chi ha tracciato la strada che lo porta nella giusta direzione a chi ha bisogno di levità e nuovi desideri. Ecco le previsioni dell' oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È in arrivo una trasformazione importante, non solo familiare. Un ritorno alle radici per costruire un domani più sereno. Parola chiave della settimana: focalizzare. Toro 20 aprile – 20 maggio Avete tracciato bene non solo il sentiero ma la strada che porta nella direzione giusta. L'avete fatto con costanza certosina. Parola chiave della settimana: traiettoria. Leggi anche › Il Tema Natale di Artemisia Gentileschi, "pittora" femminista del Cancro Gemelli 21 maggio – 21 giugno Si apre un agosto di grande soddisfazione.

Passetto, riecco la piscina. Aperta per godersi l’estate. Un gonfiabile per i bambini - Piscina del Passetto aperta e pienamente funzionante da sabato scorso. L’impianto di via Thaon de Revel è la tradizionale alternativa al bagno in mare, soprattutto per i frequentatori più piccoli, ma anche per tanti che trovano a bordo vasca o in acqua un ristoro diverso da quello delle spiagge, ma anche più sicuro, dal punto di vista della balneazione, e dotato di tutti i comfort.

Abbinare il vino ad una bella insalata estiva? Ecco come godersi l’estate 2025 con gusto. - Quando il termometro sale e il sole batte alto come in questi giorni, il desiderio di piatti leggeri, freschi e colorati diventa irresistibile.

Come godersi gli aperitivi di questa estate senza vanificare la dieta e gli sforzi in palestra - Quando l’ estate arriva la voglia di stare all’aperto aumenta e, con essa, anche quella di concedersi un aperitivo in compagnia.

Una selezione di eventi da non perdere per godersi il magico weekend di Baveno (VB) - Lago Maggiore FESTA D'ESTATE Da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025 Campetto dell'Oratorio di Oltrefiume Festa campestre con bar e cucina aperti tutte le sere con Vai su Facebook

Cibo in vacanza: 5 consigli delle esperte per godersi l'estate anche a tavola senza sensi di colpa - «L’idea che si debba sempre "compensare" qualcosa che si è mangiato è una narrazione diffusa ma dannosa»: cosa raccomanda la piattaforma Serenis ... Da msn.com

Estate, i pugliesi preferiscono il mare di Puglia o scelgono di andare ... - Cosa c'è di meglio di un ombrellone a due passi dal bagnasciuga per godersi il refrigerio di un gelato nell'arsura di luglio e agosto? Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it