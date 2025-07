Da Brescia arriva la solidarietà a Francesca Albanese

A margine della seduta consiliare c'è anche spazio per trattare temi di più ampio respiro. Alcuni esponenti della maggioranza (i consiglieri Ashkar, Catalano, Gastaldi, Giuffredi, Labaran e Mehmood) e della Giunta (gli assessori Bianchi e Poli) di Palazzo Loggia hanno manifestato il proprio.

Partecipate domani sera alla Milonga per Gaza a Roma! Sarà possibile realizzare un gesto concreto di solidarietà : al punto informativo di EMERGENCY si potrà fare un’offerta per le sue attività sanitarie. Vi aspettiamo numerose e numerosi. #MilongaperGaza Vai su Facebook

