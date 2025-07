Cult italiano | una critica sociale che sfida il presente

la grande abbuffata: un film che ha sfidato il tempo e la censura. Tra le opere cinematografiche più controverse e provocatorie della storia, La grande abbuffata di Marco Ferreri si distingue per la sua capacità di suscitare shock e riflessioni profonde. Presentato nel 1973 al Festival di Cannes, questo film ha diviso pubblico e critica, rivelandosi anche un simbolo di cinema satirico europeo. L’opera affronta temi come il consumismo, la decadenza morale e l’ossessione per il piacere attraverso una narrazione disturbante e grottesca. analisi della trama e dei temi principali. una rappresentazione crudele della società moderna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

