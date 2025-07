Il leader rivoluzionario RaĂşl Castro, 94 anni, accompagnato dal presidente cubano Miguel DĂ­az-Canel, è arrivato sabato nella piazza di Ciego de Avila per dare il via alle celebrazioni del 72° anniversario dell’assalto alla caserma Moncada insieme a migliaia di persone. L’anniversario coincide con un periodo di crisi economica, uno dei peggiori degli ultimi decenni, caratterizzato da carenza di generi alimentari, interruzioni di corrente, dollarizzazione e alta inflazione, che stanno alimentando un’ondata di emigrazione. “Siamo qui per dire al mondo che la rivoluzione cubana continua a lottare”, ha dichiarato il primo ministro cubano Manuel Marrero durante la celebrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Raul Castro alle celebrazioni per il 72° anniversario del 26 luglio