CSPI cambia la modalità di designazione della componente per i genitori | ecco come Nel Consiglio garantito un posto fisso per la disabilità

Il decreto-legge 902025 ha introdotto significative modifiche al meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ridefinendo il ruolo del Forum nazionale delle associazioni dei genitori e introducendo specifiche garanzie per la rappresentanza delle associazioni per la disabilità . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sì ai genitori nel CSPI: sono i primi interlocutori della scuola - Riceviamo e pubblichiamo il contributo del Dirigente Giuseppe Richiedei - Tre associazione di genitori, per decreto governativo, entreranno nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) che è l’organo di 36 componenti per metà eletti dal personale scolastica e per metà nominati dal Ministro su segnalazione di vari enti, autorevoli nel settore dell’istruzione e della scuola.

Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati - La VII Commissione Cultura della Camera ha proseguito l’iter di conversione in legge del decreto che introduce misure urgenti in materia di università , ricerca, istruzione e salute.

Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI, emendamento approvato. Aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione, ODG del relatore approvato. [CORRETTO] - La VII Commissione Cultura della Camera ha proseguito l’iter di conversione in legge del decreto che introduce misure urgenti in materia di università , ricerca, istruzione e salute.

