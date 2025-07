Csm martedì 29 luglio Parlamento in seduta comune

ROMA – Martedì 29 luglio, a partire dalle ore 12.30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un membro del Csm (Consiglio superiore della magistratura). Lo fa sapere, tramite una breve nota, l’ufficio stampa di Montecitorio. È richiesta una maggioranza dei 35 dei componenti dell’Assemblea. La chiama ha inizio dai senatori. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Csm, martedì 29 luglio Parlamento in seduta comune

In questa notizia si parla di: martedì - luglio - parlamento - seduta

Programmi tv martedì 22 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Inghilterra-Italia femminile, su Canale 5 Mio figlio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 22 luglio 2025.

Oroscopo Martedì 8 Luglio 2025 | Voglia di leggerezza, ma con chiarezza - Oroscopo 8 luglio 2025: Luna in Bilancia favorisce relazioni, diplomazia e chiarezza. Scopri le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Martedì 15 Luglio 2025 | Concretezza, scelte importanti e cuore sincero - Oroscopo 15 luglio 2025: Luna in Capricorno regala determinazione e voglia di mettere ordine. Scopri le previsioni per amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Pucciniani in Parlamento a Buenos Aires https://progetto-radici.it/2025/07/22/pucciniani-in-parlamento-a-buenos-aires/… BUENOS AIRES – Il Parlamento della Città Autonoma di Buenos Aires ha ospitato l’11 luglio scorso una seduta ufficiale della Delegazio Vai su X

#Accaddeoggi Il 25 luglio 1943, a seguito all’approvazione della “mozione Grandi” durante la seduta del Gran Consiglio del fascismo, Benito Mussolini viene arrestato per ordine di Vittorio Emanuele terzo e sostituito dal maresciallo Pietro Badoglio. Il fatto seg Vai su Facebook

Csm, martedì Parlamento in seduta comune; Approvato decreto fiscale; Il PE è in seduta plenaria! 15-18 luglio.