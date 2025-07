Crollo delle temperature | si finisce sotto media Arriva il freddo? Cosa svela Sottocorona

Che tempo c'è da aspettarsi in questa fine di luglio? A fare un quadro del meteo è l'esperto di La7, Paolo Sottocorona, che inizia il suo quotidiano appuntamento sul tempo con un focus sulle temperature: “La differenza rispetto ai giorni scorsi, alle settimane scorse, delle temperature che abbiamo visto sempre perennemente al di sopra delle medie, è che per oggi siamo già ben al di sotto della media, al nord, in Sardegna e su parte del centro. Il sud ancora al di sopra della media, c'è proprio uno stacco molto molto netto per oggi. La giornata di domani vede un avanzare del cambiamento di temperatura come ci si aspettava e quindi anche al sud si va sotto media, di poco, i cali in qualche caso sono di 7, 8, 10 gradi, ma eravamo 7, 8, 10 gradi al di sopra della media, quindi si ritorna nella normalità . 🔗 Leggi su Iltempo.it

