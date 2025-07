Crollo del cimitero di Camogli | la procura chiede l' archiviazione Nessun rischio per l' incolumità

Non ci saranno processi per il crollo del cimitero di Camogli avvenuto il 22 febbraio 2021. La Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vede coinvolti cinque ex amministratori pubblici: tre ex sindaci – Giuseppe Maggioni (in carica dal 1998 al 2008), Italo Salvatore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - cimitero - camogli - procura

Crollo cimitero Poggioreale, proteste per ingombro resti recuperati: saranno spostati, ma molti ignoti - Tempo di lettura: 3 minuti Nel cimitero di Poggioreale il 5 gennaio 2022 una frana innescò il crollo di tre piani di cappelle, causando la dispersione di migliaia di salme.

Crollo al cimitero di Napoli 2022, i resti dei defunti non torneranno a Poggioreale - A tre anni di distanza dal crollo del 5 gennaio 2022 delle cappelle dei Dottori Bianchi e di San Gioacchino, le salme saranno trasferite altrove: dove andranno.

Crollo nel cimitero di Camogli, nessun responsabile. Il pm chiede l’archiviazione: “Non ci fu pericolo per le persone” - Il cedimento della falesia il 22 febbraio 2021 fece precipitare in mare 415 bare e non tutti i resti sono stati recuperati.

Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, "Nessun rischio per l'incolumitĂ " https://ift.tt/Atl1nIe https://ift.tt/tiQK6DI Vai su X

Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l'archiviazione; Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, Nessun rischio per l'incolumità ; Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l’archiviazione: “Non ci fu alcun pericolo per le persone”.

Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l'archiviazione - Cinque indagati tra cui tre ex sindaci, secondo il pm non ci fu rischio per l'incolumità pubblica ... Si legge su rainews.it

Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, "Nessun rischio per l'incolumità" - Chiesta l'archiviazione dell'inchiesta che riguarda tre ex sindaci e due ex dirigenti del Comune Non ci saranno processi per il crollo del cimitero di Camogli avvenuto il 22 febbraio 2021. Lo riporta genovatoday.it