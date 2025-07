Crociera senza sorprese Dieci cose indispensabili da portare in valigia

Una vacanza perfetta inizia al momento di fare la valigia e la crociera non è da meno, per questo MCS ha deciso di fornire un piccolo vademecum ai propri ospiti con i dieci oggetti e indumenti che non si possono dimenticare a casa per sentirsi sempre a proprio agio durante la navigazione e le escursioni a terra. Il primo capo da mettere in valigia, o acquistare a bordo, è un pareo multifunzione, un capo dai mille usi: copricostume, foulard, telo da sdraio o turbante. Meglio se con una fantasia ispirata al tema della propria vacanza. Per vivere appieno le feste e le cene di gala, senza il timore di rimanere male in foto, è utile portare con sè almeno un abito elegante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crociera senza sorprese. Dieci cose indispensabili da portare in valigia

In questa notizia si parla di: valigia - crociera - dieci - sorprese

Crociera senza sorprese. Dieci cose indispensabili da portare in valigia - Anche in crociera la borsa mare pieghevole è un accessorio indispensabile: leggera, pratica e capiente è ideale per portare in piscina tutto il necessario, senza ingombrare in cabina. Da quotidiano.net

Skincare in valigia: cosa portare in Crociera per pelle e capelli al top - Per la sera, oltre a un doccia shampoo pensato magari ad hoc per il mantenimento dell’abbronzatura (abbiamo parlato di recente di gel doccia aftersun! Secondo msn.com