Cristian Totti abbandona il calcio giocato per un futuro dietro le quinte

Cristian Totti lascia il sogno calcistico per una carriera nella Totti Soccer School. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Cristian Totti abbandona il calcio giocato per un futuro dietro le quinte

In questa notizia si parla di: totti - cristian - abbandona - calcio

Cristian Babalus assente al compleanno di Chanel Totti, tra i due sarebbe finita prima del party per i 18 anni - Cristian Babalus non ha partecipato al party organizzato per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. L’imprenditore si trovava a un altro evento mentre la (ex?) fidanzata spegneva le candeline insieme ad amici e familiari.

Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati, l’addio prima del party - Sarebbe già finita la storia d’amore fra Chanel Totti e Cristian Babalus. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero lasciati, dicendosi addio poco prima del party di compleanno della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Cosa ha regalato Cristian Totti alla sorella Chanel per i 18 anni - Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni con una mega festa in un castello romano. Ad accoglierla nella location c'era il fratello Cristian, che proprio all'inizio della serata le ha consegnato il suo regalo: ecco di cosa si tratta.

Cristian Totti dal campo alla scrivania: lascia il calcio giocato, sarà dirigente della scuola calcio dello…; Totti, la carriera da procuratore non decolla: lo abbandona anche Volpato; Cristian Totti si ritira: nuovo inizio alla Totti Soccer School.

Totti, nuovo lavoro per il figlio Cristian: addio calcio giocato, di cosa si occuperà - Cambio di vita per Cristian Totti, figlio dell'ex capitano della Roma. Secondo donnaglamour.it

Cristian Totti dice addio al calcio: quali sono i progetti del figlio di Ilary e Francesco? - Cristian, figlio di Totti, si prepara a un nuovo capitolo: quali sfide lo attendono dopo l'addio al calcio? Scrive notizie.it