Cristante Juventus (Gazzetta dello Sport): l’opzione si scalda, con la Roma si ragiona ora a questo scambio! L’ultimissima idea alla Continassa. La Juve sta valutando un’interessante operazione di mercato con la Roma, che potrebbe vedere coinvolti Weston McKennie e Bryan Cristante in uno scambio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i due club sono già stati avviati, con la Juve pronta a cedere il centrocampista statunitense, che non rientra nei piani per il futuro della squadra, e la Roma che ha manifestato interesse per il giocatore. La situazione di McKennie alla Juve è ormai chiara: i contatti per il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2026, si sono interrotti, e se non dovesse arrivare una cessione, il centrocampista potrebbe restare a Torino fino alla naturale scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristante Juventus (Gazzetta): l’opzione si scalda, con la Roma si ragiona ora a questo scambio! L’ultimissima idea alla Continassa

Gazzetta - Juventus, Kalulu sarà multato come Yildiz - Pierre Kalulu sarà multato dalla Juventus per l`espulsione rimediata sabato contro la Lazio, così come avvenne per Kenan Yildiz, espulso due.

Juventus, ai piani alti c’è il sogno di riportare “a casa” Antonio Conte (Gazzetta) - Juventus, ai piani alti c’è il sogno di riportare “a casa” Antonio Conte (Gazzetta) Antonio Conte e la Juventus.

Tudor non ha fatto meglio di Motta, la Juventus ha il record negativo di punti dai tempi di Delneri (Gazzetta) - La Juventus sembra, alla lunga, non aver cambiato passo dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor.

Juventus, si scalda Vlahovic: Dusan è infallibile contro il Cagliari; Gazzetta - Juventus, Vlahovic blocca David: rapporti sempre più tesi, rischio fuori rosa; Juventus, Tudor deve inventare l'attacco: Nico con Kolo Muani e si scalda anche Conceiçao.

Thiaw Juve (Gazzetta), spunta questa opzione a sorpresa per il mercato bianconero: possibile scambio con Vlahovic? Le ultimissime - Thiaw Juve (Gazzetta dello Sport), spunta questa opzione a sorpresa per il mercato bianconero: possibile scambio con Vlahovic? Lo riporta juventusnews24.com

Juve-Samardzic, l'operazione si scalda | Calciomercato - Che alla Juve hanno già manifestato l'intenzione di sposare volentieri ... calciomercato.com scrive