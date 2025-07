Crisi o insolvenza? La catena del ritardo consapevole che gli imprenditori non ammettono

C’è una narrazione che molti piccoli imprenditori si ripetono – e ripetono anche agli altri – quando le cose non vanno bene: “Stiamo attraversando un piccolo momento di crisi”. E’ una frase usata con una certa disinvoltura, talvolta per riferirsi al mancato pagamento di una rata IVA, di un fornitore o persino degli stipendi. Una frase che suona meno dolorosa di “ siamo insolventi ” e meno accusatoria di “ abbiamo gestito male ”. Ma è anche una scorciatoia pericolosa, perchĂ© annebbia il giudizio e impedisce di affrontare la realtĂ . Nella mia esperienza pluridecennale di consulente di direzione aziendale, ho imparato che molti confondono la crisi con l’insolvenza non per ignoranza, ma per difesa psicologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi o insolvenza? La catena del ritardo consapevole che gli imprenditori non ammettono

