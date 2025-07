Crisi nella gestione delle discoteche dopo il Mac2 arriva lo sfratto anche per KYI di Baggiovara

In questi giorni si sta chiudendo non certo in modo felice l'avventura imprenditoriale legata alla gestione di diverse discoteche che ha caratterizzato il passato recente. Nella prima mattina di martedì scorso, 22 luglio, è infatti stato eseguito lo sfratto esecutivo di una parte dei locali del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

