Criminale scarcerato per sbaglio | Non avvicinatevi è pericoloso Scattata la caccia all' uomo

Allarme negli Stati Uniti dopo che il carcere di New Orleans ha rilasciato il detenuto sbagliato. Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora dalla stampa oltreoceano, il penitenziario Orleans Justice Center, gi√† nell'occhio del ciclone per essersi fatto sfuggire 10 prigionieri lo scorso maggio, avrebbe commesso un nuovo errore, rilasciando il carcerato sbagliato. A essere rimesso in libert√† √® il 30enne Khalil Bryan, finito dietro le sbarre per crimini violenti. A diramare l'allarme √® stato lo stesso sceriffo di Orleans, Susan Hutson. A quanto pare l'episodio si √® verificato nel corso della giornata di ieri, venerd√¨ 25 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

¬© Ilgiornale.it - Criminale scarcerato per sbaglio: ‚ÄúNon avvicinatevi, √® pericoloso‚ÄĚ. Scattata la caccia all'uomo