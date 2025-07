Cribari in cammino a Morfasso con Fol in Fest | Luoghi che hanno futuro se insieme ce ne prendiamo cura

Sono partiti presto dall’Agriturismo del Conte a Rocchetta di Morfasso gli oltre 25 camminatori – il numero massimo consentito – per la ormai tradizionale camminata in Alta Val d’Arda. Con loro, quest’anno, Emiliano Cribari, scrittore, fotografo ed escursionista. Accompagnati dalla guida Barbara. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: cribari - morfasso - cammino - fest

Cribari in cammino a Morfasso con Fol in Fest: «Luoghi che hanno futuro se insieme ce ne prendiamo cura»; Fol in Fest - Morfasso; Torna Fol in Fest: arte, pensiero e identità nei paesi più alti del Piacentino.

Emiliano Cribari in cammino a Morfasso con il Fol in Fest “Voglia di tornare qui” - Emiliano Cribari in cammino a Morfasso con il Fol in Fest: “Esperienza che ti fa venire tanta voglia di tornarci” - Come scrive piacenzasera.it