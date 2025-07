Cra Madonnina | ok unanime dal Consiglio comunale 9 milioni per nuova struttura per anziani

Con un voto unanime, il Consiglio comunale di Modena ha approvato nella seduta di giovedì 24 luglio la delibera che autorizza Kos Care S.r.l. a iscrivere ipoteca di primo grado sull’immobile in corso di realizzazione nell’area comunale denominata "Lotto Madonnina", destinato a ospitare una nuova. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

