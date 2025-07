Covid lo studio italo-americano | le vite salvate dal vaccino erano al 90% di anziani nei bambini impatto quasi nullo

Uno studio pubblicato su Jama health forum e firmato da un gruppo di ricercatori italiani e americani, tra cui Stefania Boccia dell’ Università Cattolica, Angelo Maria Pezzullo, Antonio Cristiano e il team di John P.A. Ioannidis della Stanford University, riaccende il dibattito sulla gestione pandemica. Non solo, l’analisi conferma ciò che Fratelli d’Italia va ripetendo da anni: l’imposizione del Super green pass è stata una forzatura inutile, se non dannosa. La verità sulle vite salvate dai vaccini e sul green pass. Secondo i ricercatori americani, le vite salvate grazie alla vaccinazione contro il Covid-19 nel mondo sarebbero state circa 2,5 milioni, non 14 milioni come sbandierato in precedenza da stime ufficiali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Covid, lo studio italo-americano: le vite salvate dal vaccino erano al 90% di anziani, nei bambini impatto quasi nullo

Lo studio romagnolo su un nuovo vaccino anti-covid più efficace ed economico pubblicato dalla rivista Nature Vaccines - Lo studio, a cura dell'équipe di Microbiologia del Laboratorio unico dell’Ausl Romagna, diretta dal prof Vittorio Sambri, intitolato "Development and in vivo evaluation of a Sars-Cov-2 inactivated vaccine using high hydrostatic pressure" è stato pubblicato sulla rivista scientifca Nature Vaccines.

Covid, studio italiano identifica pazienti più a rischio - Il Mattino - Covid, studio italiano identifica pazienti più a rischio In campo un gruppo multidisciplinare di scienziati, guidato dal professor Antonio Giordano, direttore dell'Istituto Sbarro ... Riporta ilmattino.it

Covid, studio italiano scova i pazienti più a rischio - Associando i dati Hla, e l'incidenza di Covid nelle provincie italiane, il gruppo di studio ha identificato i geni Hla di classe I, Hla- Secondo repubblica.it