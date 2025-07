Cos’è la sindrome DiGeorge e come l’ossitocina può prevenire l’autismo | lo studio rivoluzionario italiano

Uno studio rivoluzionario ha rivelato che poche gocce nasali di ossitocina potrebbero bastare per prevenire patologie come l’autismo e sindromi come la DiGeorge. Poche gocce nasali di ossitocina, somministrate dalla nascita, per una settimana, potrebbero bastare per prevenire patologie come l’autismo, la schizofrenia e l’Adhd. È quanto emerge a uno studio pubblicato in queste ore che potrebbe rivoluzionare l’approccio a queste malattie. – Notizie.com La ricerca è stata portata avanti dagli esperti dell’Istituto italiano di Tecnologia (Iit) e dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino e di Genova, coordinato da Francesco Papaleo, direttore del gruppo di ricerca Genetics of Cognition, con il supporto della Fondazione Telethon e appena pubblicato sull’importante rivista Brain. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cos’è la sindrome DiGeorge e come l’ossitocina può prevenire l’autismo: lo studio rivoluzionario italiano

