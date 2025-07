Cos’è la gamba farra? Risponde la Crusca

Tratto dall‚ÄôAccademia della Crusca La locuzione tipicamente senese¬†gamba farra¬†usata per indicare una gamba anatomicamente imperfetta e quindi mal funzionante, mi risulta registrata per la prima volta da Pietro Fanfani nel suo¬†Vocabolario dell‚Äôuso toscano¬†(1863), dove, a p. 422, si precisa: Lo dicono a chi camminando non usa le gambe ugualmente quasich√© una gli dolga, o mal lo sostenga. √ą modo comune a Colle di Valdelsa. I lessici dialettali pi√Ļ recenti confermano il dato del Fanfani a cominciare dal¬†Vocabolario senese¬†di Ubaldo Cagliaritano (1975), che a p. 62 registra¬†farra¬†in solidariet√† lessicale con¬†gamba¬†con la definizione che abbiamo posto nel titolo e indica le localit√† della Provincia di Siena in cui il termine √® attestato, indicazione cui non darei molto peso per quanto riguarda i punti dove vien data assente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

