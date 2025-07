Cos' è il virus Chikungunya? In Italia negli anni centinaia di casi autoctoni

In Italia negli anni ci sono stati diversi casi di epidemie da Chikungunya con centinaia di casi autoctoni, cioè di persone punte da zanzare locali. A spiegarlo all’ANSA è Massimo Andreoni, infettivologo e direttore scientifico della Società di malattie infettive e tropicali, facendo chiarezza sulla situazione dei casi segnalati dalle regioni. « Nel 2007 ci sono stati più di 200 casi in Emilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cos'è il virus Chikungunya? In Italia negli anni centinaia di casi autoctoni

In questa notizia si parla di: casi - chikungunya - italia - negli

Sos Dengue e Chikungunya, aumentano i casi autoctoni: la mappa del rischio in Italia - (Adnkronos) – I territori costieri e le periferie delle città sono le aree del Paese più esposte al pericolo Dengue e Chikungunya.

Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos’è e quali sono i sintomi dell’infezione tropicale - Prima la dengue, poi il West Nile. Sullo sfondo, sempre più minaccioso con forti echi alla situazione di 20 anni fa, si fa spazio un nuovo allarme: quello del chikungunya.

Due casi di Chikungunya a Bentivoglio (Bologna): ma non è un focolaio autoctono - Bologna, 26 luglio 2025 – Sono ufficialmente due i casi di persone positive al virus del Chikungunya a Bentivoglio, nella Bassa bolognese.

In Italia negli anni ci sono stati diversi casi di epidemie da Chikungunya con centinaia di casi autoctoni, cioè di persone punte da zanzare locali. Lo spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società di malattie infettive e tropicali. #ANSA Vai su Facebook

In Italia negli anni ci sono stati diversi casi di epidemie da Chikungunya con centinaia di casi autoctoni, cioè di persone punte da zanzare locali. Lo spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società di malattie infettive e tropicali. #ANSA Vai su X

Virus Chikungunya, epidemia in Francia e primo caso in Italia. L’Oms: «Possibile rischio globale»; Chikungunya, in Italia negli anni centinaia di casi autoctoni; Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione tropicale.

Virus Chikungunya, in Italia negli anni centinaia di casi autoctoni - In Italia negli anni ci sono state già diversi casi di epidemie da Chikungunya con centinaia di casi autoctoni, cioè di persone punte ... msn.com scrive

Chikungunya in Italia: dati e misure preventive attuali - Un'analisi approfondita dei casi di Chikungunya in Italia e delle misure da adottare per prevenire la diffusione. Da tuobenessere.it