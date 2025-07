L a frutta dell’estate e? un tripudio di colori, mentre le creme di mandorle, pistacchi, nocciole sono la base neutra perfetta su cui adagiarla. Allora, perche? il tutto risalti al meglio, presentate i pancake su un semplice vassoio di legno o di ceramica, comunque nelle nuance del bianco. Pranzi e cene d’estate: 5 idee per ricette gustose X Leggi anche › La ricetta dei pancake verdi gluten free INGREDIENTI X 2 PANKAKE PIZZA: 2 tazze abbondanti di farina senza glutine di grano saraceno e riso (o farina a piacere) 2 tazze di bevanda vegetale 2 uova (facoltative nella versione vegan) 1 cucchiaino di lievito per dolci vanigliato olio di cocco qb per ungere la padella composta di frutta qb per farcire crema di frutta secca qb per farcire fruttta morbida a piccoli pezzi qb per decorare Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa c'è di meglio di un dolce goloso ma sano e fatto in casa con ingredienti di stagione? Ecco una ricetta che piacerà a tutti, tratta da “Svezzamento facile” di Stella Bellomo