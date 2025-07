Corteo No Tav invade il cantiere di San Didero e blocca l' A32 per Bardonecchia con un falò

La marcia No Tav contro i cantieri è partita da programma intorno alle 13. Il corteo ha occupato un cantiere e bloccato la strada per Bardonecchia.

Il maxi-cantiere del tram ‘sfratta’ il corteo del 2 Agosto - Bologna, 21 luglio 2025 – Niente via Indipendenza. Il corteo del 2 agosto è costretto a cambiare percorso causa lavori del tram.

No Tav occupano l'autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia - A San Didero tensione con le forze dell'ordine che hanno risposto aprendo gli idranti.