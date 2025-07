Corriere dello Sport | Napoli Ndoye a scala 40

"> Napoli-Ndoye, scala 40: una partita a carte scoperte, un tavolo a tre con Bologna e Nottingham Forest. Avversario scomodissimo, il fascino della Premier fa presa e la proposta contrattuale da circa 5 milioni è un altro validissimo motivo per riflettere attentamente. Anche il Napoli per la veritĂ ha confezionato un super ingaggio seppur inferiore – forte anche dei benefici del Decreto Crescita – e con il Bologna ha conquistato una posizione certamente migliore rispetto agli inglesi: il Nottingham, infatti, s’è spinto fino a 26 milioni piĂą 4 di bonus, mentre l’ultima offerta del club di De Laurentiis ha toccato il tetto dei 40 milioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Ndoye a scala 40”

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - scala - corriere

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli si è inserito nella trattativa per Lookman, superando l’offerta dei nerazzurri di 40 milioni. I campioni d’Italia hanno rilanciato a 50 milioni offrendo inoltre al nigeriano un contratto da 5 milioni a stagione, contro i Vai su Facebook

Calhanoglu resta all'Inter, l'agente di Pio Esposito: «L'Atalanta lo voleva per Lookman»; Milan, ecco Estupinan; il Napoli vuole Miretti. Joao Mario alla Juventus; Calciomercato, le news del 12 luglio: Milan, pronta l'offerta per Guéla Doué; Floriani Mussolini verso la Cremonese; Napoli-Ndoye, c'è l'accordo con il giocatore; Juve su André; Colpo Torino, ecco Anjorin; Juve, David sbarcato in Italia per le visite mediche; Ndoye vicino al Napoli; al Milan piace Pubill. Le notizie di mercato di venerdì 4 luglio.

CorSera – Napoli su Sterling, ma la priorità è Ndoye: i dettagli - Il Corriere della Sera conferma la pista Raheem Sterling per l'attacco del Napoli, ma la priorità per il club azzurro resterebbe Dan Ndoye: "Dopo che il ... Da iamnaples.it

Il Napoli aspetta Ndoye e lavora su Sterling - Non solo l'esterno del Bologna: il club azzurro mette nel mirino anche l'inglese ex Arsenal, di proprietà del Chelsea. Lo riporta msn.com