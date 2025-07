Coro di protesta | ragazzi ebrei cacciati da aereo spagnolo dopo aver cantato in ebraico

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha chiamato l’amministratore delegato di Vueling, Carolina Martinoli, per chiedere spiegazioni sull’episodio in cui circa 50 adolescenti ebrei francesi, di etĂ tra 10 e 15 anni, sono stati fatti scendere da un volo Vueling in partenza da Valencia verso Parigi, a causa di un comportamento considerato dalla compagnia “molto aggressivo” e indicato come “rischio per la sicurezza”. Secondo la compagnia aerea spagnola, la richiesta di far scendere i ragazzi è stata motivata da motivi di sicurezza: essi avrebbero ripetutamente disturbato la dimostrazione di sicurezza pre-volo, ignorato i richiami dell’equipaggio, manipolato materiali di emergenza e creato un trambusto tale che il pilota è uscito dalla cabina per verificare la situazione, poi ha richiesto l’intervento della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

