Coppa Italia Serie C il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

La prima sfida ufficiale del Ravenna nella prossima stagione sarĂ allo stadio Benelli contro il Cittadella. E' stato infatti effettuato il sorteggio del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C che vedrĂ i giallorossi impegnati contro la squadra veneta. La data da segnare sul. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: coppa - italia - serie - ravenna

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid - Era l’11 luglio 1982 e a Madrid, al Santiago Bernabeu, l’Italia di Enzo Bearzot metteva la parola fine a un Mondiale irripetibile, battendo la Germania Ovest per 3-1.

Boban: “Milan, la Coppa Italia conta zero. Stagione drammatica” - Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato così della stagione dei rossoneri e della Coppa Italia

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Milan e Bologna sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

SMC SASSO MARCONI CALCIO QUASI AL TERMINE DEI LAVORI IN CORSO: IL 30 LUGLIO SI PARTE PER LA NUOVA STAGIONE. A 30 giorni dal vernissage della Coppa Italia sta nascendo il nuovo Sasso. Intanto Triplo colpo di mercato per il Sass Vai su Facebook

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella - La prima sfida ufficiale del Ravenna nella prossima stagione sarà allo stadio Benelli contro il Cittadella. Come scrive ravennatoday.it

Coppa Italia Serie C, Domenica 17 agosto Ravenna-Cittadella e Virtus Verona-Forlì - La Lega Pro ha comunicato gli accoppiamenti e gli orari del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Si legge su corriereromagna.it