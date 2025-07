Coppa Italia Serie C definito l’avversario dell’Inter U23! Prima trasferta

L’Inter si prepara ad affrontare il nuovo campionato di Serie C con la nuova formazione dell’Under23! Uscito anche il primo avversario a metĂ agosto per la Coppa Italia di categoria. AVVERSARIO – Archiviata la composizione dei gironi di Serie C, l’ Inter Under 23 si prepara a scendere in campo per la prima uscita stagionale. La Lega Pro ha comunicato il tabellone della Coppa Italia di Serie C 2025-2026 per il primo e il secondo turno eliminatorio. In questa scelta resta coinvolta anche l’Inter Under 23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri scenderanno in campo allo stadio Tullio Saleri, contro la Lumezzane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Coppa Italia Serie C, definito l’avversario dell’Inter U23! Prima trasferta

In questa notizia si parla di: serie - avversario - inter - coppa

Calcio serie C. Ternana, l’avversario sarà la Giana Erminio. Domenica alle 18.15 l’andata in Lombardia - di Massimo Ciaccolini TERNI E’ la Giana Erminio l’avversario della Ternana nel secondo turno della fase nazionale dei play-off di Lega Pro.

Serie C, il sorteggio del secondo turno dei Play off in DIRETTA: ecco l’avversario della Ternana - Tre settimane di pausa per la Ternana, pronta a debuttare nella seconda fase nazionale dei Play Off di Serie C.

Poule scudetto serie D | Livorno-Forlì 3-1, Indiani: "Battuto un avversario di livello, teniamo a questa competizione" - La vittoria per 3-1 sul Forlì ha permesso al Livorno di staccare il pass per la semifinale della Poule scudetto di serie D, dove gli amaranto, adesso, affronteranno una tra Bra e Ospitaletto.

Chi è Renato Gaucho Portaluppi, il prossimo avversario dell’Inter di Chivu? Da “Er Pube de Oro” ai successi in Sudamerica: la storia fuori dagli schemi di un personaggio incredibile ? @davidebernardi6 Vai su Facebook

Coppa Italia 24-25: tabellone, incroci e la data della finale; Inter al Mondiale per club: il River è ambizioso, poi Sergio Ramos e i giapponesi; Inter, tutto il calendario fino a fine stagione: le date fra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Coppa Italia Serie C: ufficiali le avversarie delle tre bresciane - Sfida casalinga per l’Union Brescia: sarà corsa contro il tempo per giocare al Rigamonti. Si legge su giornaledibrescia.it

UFFICIALE. Date campionato Serie C e coppa: solo una sosta, 3 turni infrasettimanali - Oltre alla composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie C con la Salernitana inserita nel girone C (clicca qui per i dettagli), la Lega Pro, al termine del consiglio direttivo di oggi, ha ... Lo riporta informazione.it