Coppa Italia Serie C 2025-2026 | il Catania atteso dalla sfida col Crotone ad agosto

La Coppa Italia di Serie C aprirĂ ufficialmente i battenti con il primo turno eliminatorio, che si disputerĂ in gara secca tra il 16 e il 17 agosto 2025. Tra i match piĂą attesi c’è senza dubbio Crotone-Catania, in programma domenica 17 agosto alle ore 21:00 allo stadio “Ezio Scida”. Una sfida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Milan, corsa contro il tempo per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto - La vittoria del Milan contro il Monza non sarĂ sufficiente per evitare i preliminari di Coppa Italia: la combinazione

La Juventus Next Gen debutta in Coppa Italia di Serie C contro il Novara: si gioca sabato 16 agosto all'Allianz Stadium, calcio d'inizio alle 18 Vai su X

SERIE C | Il primo ha vinto lo scorso anno la Coppa Italia di categoria col Rimini, il secondo ha allenato il Giugliano. Fuori dai giochi Gorgone, Di Donato e Piero Braglia. La fisionomia della squadra sarà però chiara in agosto Vai su Facebook

Coppa Italia di serie C: dal 16 agosto in campo Siracusa, Catania e Trapani - Sono state sorteggiate le gare del primo turno di Coppa Italia di Serie C. Da lasicilia.it

Coppa Italia Serie C, il 17 agosto sarà Foggia-Siracusa - Il match, che segnerà l’esordio ufficiale della squadra guidata da mister Marco Turati, si giocherà sabato 16 agosto alle ore ... Lo riporta siracusaoggi.it