Cooperativa Calcio | Scambio di documenti tra l' Acr ed un gruppo non messinese

La SocietĂ Cooperativa Calcio Messina ha aggiornato, tramite un comunicato stampa, la situazione dell’Acr Messina. “Non ci siamo fermati un attimo. In questi giorni abbiamo profuso tutti i nostri sforzi al fine di trovare degli interlocutori solidi in grado di assicurare un futuro al nostro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cooperativa - calcio - scambio - documenti

Società Cooperativa Calcio Messina: "incontri interlocutori con dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata" - La Società Cooperativa Calcio Messina, dopo aver acquisito il marchio dell’Acr, ha tenuto degli incontri con i dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata, club di Eccellenza.

Cooperativa Calcio Messina, al via il pre-lancio della campagna associativa - La Società Cooperativa Calcio Messina ha annunciato il pre-lancio ufficiale della campagna associativa 2025–2026, fissato per mercoledì sul sito ufficiale sccmessina.

La Cooperativa: "Scambio di documenti tra l'Acr e un gruppo non messinese" Vai su X

Cooperativa Calcio: Scambio di documenti tra l'Acr ed un gruppo non messinese; La Cooperativa: “Scambio di documenti tra l’Acr e un gruppo non messinese”; Non c’è solo la Cooperativa: l’Acr Messina tratta ancora con il gruppo Peditto.

La Cooperativa: “Scambio di documenti tra l’Acr e un gruppo non messinese” - La Società Cooperativa Calcio Messina fa il punto sul dialogo avviato tra la società di Aad Invest Group e Pietro Sciotto e un potenziale acquirente non messinese. Segnala messinasportiva.it

Napoli Lucca, scambio di documenti con l'Udinese. Le news di calciomercato - Scambio di documenti tra il Napoli e l'Udinese per il passaggio di Lucca agli azzurri: l'attaccante si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni totali Una delle principali trattat ... informazione.it scrive