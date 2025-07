Potenziare l’Unione dei Comuni senza più ambiguità: è l’obiettivo delle forze politiche moderate. Dopo la convergenza a livello regionale sul presidente Acquaroli, Forza Italia e Azione hanno aperto un tavolo di dialogo e confronto: "Questo tavolo non vuole essere né effimero né temporaneo. Per troppo tempo la voce forte dei moderati è stata silenziata. Guardiamo avanti e iniziamo a mettere i puntini sulle ‘i’ su un tema dove si sono registrate ad oggi posizioni ondivaghe e ambigue da parte dello stesso sindaco Olivetti. Ci riferiamo alla necessità di potenziare, e non certo mettere in discussione, l’Unione dei Comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Convergenza Azione-Forza Italia: "Moderati attivi a tutto campo"