Contursi Schlein | Il Governo italiano riconosca lo Stato della Palestina

Tempo di lettura: < 1 minuto "Rinnovo la mia richiesta al Governo a fare come Spagna, Norvegia, Francia a riconoscere lo Stato della Palestina. I governi europei non possono voltasi dall'altra parte". Così Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, intervenendo questa sera a Contursi, nel Salernitano, in occasione della terza edizione di "New Oikos – Forum dell'economia e dell'innovazione sociale". "Si spara sui bambini – ha continuato Schlein – che cercano l'acqua, non è accettabile. Sono crimini in violazione del diritto internazionale. I governi europei hanno la responsabilità di intervenire".

