Controproducente | Giorgia Meloni spiega perché l’Italia non riconoscerà la Palestina

Lo Stato di Palestina deve nascere. Ma non ora. PerchĂ© sarebbe «controproducente». Giorgia Meloni non seguirĂ Emmanuel Macron, che ha annunciato che la Francia riconoscerĂ la Palestina. Sfidando l’ira di Israele e Usa. La premier spiega a Repubblica che la sua linea non prevede svolte: «L’ho detto varie volte, anche in Parlamento. L’ho detto alla stessa autoritĂ palestinese e l’ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo». Controproducente. La presidente del Consiglio spiega che «se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è». 🔗 Leggi su Open.online