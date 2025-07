Controlli sulle strade del Garda e sulla Caprino-Spiazzi decine di multe

Visto il consistente flusso turistico per la stagione estiva, i carabinieri di Caprino Veronese hanno eseguito ieri sera, 25 luglio, un servizio coordinato per il controllo del territorio sia sulla fascia costiera del Lago di Garda sia sulla Strada Provinciale 8 tra Caprino e Spiazzi. L'obiettivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: caprino - garda - spiazzi - controlli

