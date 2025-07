Controlli dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi denunce per i recidivi

Continuano i controlli dei carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalitĂ diffusa e, in particolare, nel centro storico e nella zona del Lungomare Ognina, teatro della movida catanese, i militari della stazione di piazza Dante hanno effettuato uno specifico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

